I pronostici di venerdì 16 maggio, ci sono due partite di Liga, tre di Saudi Pro League e altri campionati in giro per il mondo I principali campionati europei si avviano alla conclusione: l’ultima giornata di Bundesliga e di Ligue 1 si giocherà domani con tutte le partite in contemporanea. Gli unici anticipi al venerdì stavolta riguarda la Premier League e per un motivo in particolare: a scendere in campo saranno infatti Manchester United e Tottenham che poi mercoledì saranno una di fronte all’altra nell’attesa finale di Europa League. I pronostici di venerdì 16 maggio: Premier League, Saudi Pro League e altri campionati (LaPresse) – IlVeggente.it Spurs e Red Devils non hanno ormai più niente da chiedere al campionato, disastroso per entrambe sotto tutti i punti di vista. E così proveranno ad approfittare le rivali di questo turno, rispettivamente Aston Villa e Chelsea, che invece sono in piena lotta per un posto nella prossima Champions League. 🔗Leggi su Ilveggente.it

