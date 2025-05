I programmi in tv oggi 16 maggio 2025 | film e intrattenimento

Scopri cosa offre la programmazione televisiva di venerdì 16 maggio 2025! Su Rai Uno, non perdere "Sognando… Ballando con le stelle", mentre su Canale 5 fanno il loro debutto nuovi episodi di "Tradimento". Ecco la guida completa ai film e all'intrattenimento della serata, per una visione perfetta!

Su Rai Uno Sognando.Ballando con le stelle, su Canale 5 nuovi episodi di Tradimento. Guida ai programmi Tv della serata del 16 maggio 2025. Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 16 maggio 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni filmtelefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. FILM. Su Rai 4 dalle 21.20 l mio nome è Vendetta. Santo, calabrese e amante delle montagne, è il padre di Sofia, giovane hockeista a Bolzano. Il suo passato oscuro nella ‘ndrangheta lo porta a evitare i riflettori. Quando Sofia diffonde inconsapevolmente una foto, una cosca lo ritrova, scatenando una sanguinosa faida. 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 16 maggio 2025: film e intrattenimento

Le notizie più recenti da fonti esterne

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi mercoledì 16 aprile

Riporta repubblica.it: 21.30 WHITNEY - UNA VOCE DIVENTATA LEGGENDA Regia di Kasi Lemmons. Con Naomi Ackie, Stanley Tucci (Drammatico, 2022). La fama di Whitney Houston prende piede intorno agli anni 80, prima di ...

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi lunedì 12 maggio

Lo riporta msn.com: 21.30 GERRI Come la neve al Sud. Con Giulio Beranek – È la notte di Natale. Gerri e Lea, sono rimasti soli in Questura, e si recano in un deposito dopo aver ricevuto una segnalazione. 23.35 STORIE DI ...

Programmi Tv Oggi

Scrive comingsoon.it: Programmi in tv in diretta: guida completa al palinsesto di tutti i canali televisi oggi in onda sul digitale, Mediaset Premium, Sky per essere sempre aggiornati su cosa fanno ora in tv e quali ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Live-action di Lilo & Stitch nei cinema italiani dal 21 maggio 2025: ecco cosa aspettarsi dal nuovo adattamento Disney

La Disney ha confermato che il live-action di Lilo & Stitch arriverà nei cinema italiani il 21 maggio 2025, anticipando di due giorni l'uscita negli Stati Uniti.