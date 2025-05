i piedi di barbie rivelano tanti cambiamenti sociali

AGI - La percentuale di Barbie con la classica postura in punta di piedi è diminuita drasticamente, passando dal 100% nei primi anni al 40% tra il 2020 e il 2024. Lo rivela uno studio guidato da Cylie Williams, della Monash University di Frankston, in Australia, pubblicato su PLOS One. Analisi della postura dei piedi delle Barbie. La ricerca ha analizzato come la postura dei piedi delle bambole Barbie sia cambiata nel tempo, riflettendo i mutamenti sociali e culturali dal 1959 a oggi. Lo studio, basato sull'analisi di 2.750 versioni di Barbie prodotte tra il 1959 e giugno 2024, ha utilizzato un sistema denominato FEET (postura del piede; equità; occupazione; periodo di produzione) per categorizzare le bambole in base a caratteristiche specifiche. Correlazioni tra postura e caratteristiche delle Barbie. 🔗Leggi su Agi.it

