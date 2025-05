I Pfas e la morte dell’ex operaio della Miteni | riconosciuto risarcimento alla famiglia Sentenza storica

Una sentenza storica ha segnato un importante passo nella lotta contro la contaminazione da PFAS: il Tribunale di Vicenza ha riconosciuto un risarcimento alla famiglia di Pasqualino Zenere, ex operaio della Miteni, la cui morte è stata collegata all'esposizione a queste sostanze perfluoroalchiliche, noti inquinanti ambientali. Un caso che apre nuove prospettive in ambito legale e sanitario.

È una sentenza storica quella con cui il giudice della sezione Lavoro del Tribunale di Vicenza ha riconosciuto un risarcimento agli eredi di Pasqualino Zenere, operaio alla Miteni di Trissino, collegando la sua morte alla contaminazione da Pfas, sostanze perfluoroalchiliche note come ‘inquinanti eterni’. L’operaio, scomparso nel 2014 a causa di un tumore della pelvi renale, aveva lavorato nello stabilimento dal 1979, quando la Miteni si chiamava ancora Rimar, e fino al 1992. La famiglia aveva fatto causa all’Inail e il giudice ha dato ragione agli eredi, riconoscendo che la morte dell’uomo è avvenuta a causa dell’esposizione ai Pfoa (acido perfluoroottanoico) e Pfos (acido perfluoroottansulfonico), utilizzate nello stabilimento, ma oggi vietate. Il primo, infatti, è identificato dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca contro il Cancro come cancerogeno, mentre il Pfos è considerato probabile cancerogeno. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I Pfas e la morte dell’ex operaio della Miteni: riconosciuto risarcimento alla famiglia. “Sentenza storica”

