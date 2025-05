I Nas nei centri socio-sanitari e assistenziali | chiusa struttura di accoglienza per anziani

I NAS, durante un controllo nei centri sociosanitari e assistenziali, hanno chiuso una struttura di accoglienza per anziani a Carovigno. La struttura esibiva gravi irregolarità, tra cui il superamento della capacità ricettiva, l'assenza della Scia per la somministrazione dei pasti e la presenza di anziani con patologie gravi non compatibili con il livello assistenziale offerto.

CAROVIGNO - Superamento della capacità ricettiva, assenza di Scia per l’attività di somministrazione dei pasti e soprattutto, presenza di anziani con gravi patologie invalidanti, non compatibili con il livello assistenziale della struttura. Sono queste le gravi irregolarità riscontrate dai. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - I Nas nei centri socio-sanitari e assistenziali: chiusa struttura di accoglienza per anziani

Potrebbe interessarti su Zazoom

Battipaglia, Rogo in casa anziani : muore badante

Una donna di 57 anni è morta a Battipaglia, in provincia di Salerno, in un incendio scoppiato in una casa a causa di un fornello a gas malfunzionante.