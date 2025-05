I medici riscrivono il DNA di un bambino nato con una grave malattia | ecco come hanno fatto

I medici hanno compiuto un passo straordinario riscrivendo il DNA di KJ Muldoon, un bambino nato con una grave malattia genetica. Grazie a un'innovativa terapia di editing genetico personalizzata, KJ mostra ora "miglioramenti promettenti", segnando una "pietra miliare" nel campo della medicina genetica e offrendo nuove speranze per i pazienti affetti da condizioni simili.

KJ Muldoon è nato con una rara malattia genetica che nel 50% dei casi si rivela mortale durante l'infanzia. Oggi però grazie a un'innovativa terapia di editing genetico personalizzata, il bambino sembra mostrare "miglioramenti promettenti". Per i ricercatori è una "pietra miliare" nel settore dell'editing genetico applicato alla cura delle malattie.

