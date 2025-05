i leader europei si riuniscono a tirana

AGI - L'Albania ospita nella capitale Tirana il sesto vertice della Comunità Politica Europea (CPE) che prevede la partecipazione di 47 capi di Stato e di governo, fra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e dei direttori delle principali istituzioni europee e internazionali. È la prima volta che la CPE - ideata dal presidente francese Emmanuel Macron e proposta da quest'ultimo in un discorso al Parlamento europeo il 9 maggio 2022 - si riunirà nei Balcani occidentali. Importanza storica dell'evento. L'evento è considerato di importanza storica sia per l'Albania che per l'intera regione. Segna, infatti, non solo un riconoscimento del ruolo dell'Europa sudorientale nel tessuto politico europeo, ma anche un investimento strategico per il futuro del continente. Il summit di Tirana si svolge in un momento in cui l'Europa si trova a un punto di svolta critico: la guerra persiste sul suo fianco orientale e le tensioni stanno aumentando a livello globale. 🔗Leggi su Agi.it

