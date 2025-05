I lavori per la nuova isola pedonale del Viale Carbone | Ci sono ritardi commercianti penalizzati

I lavori per la nuova isola pedonale di viale San Martino, tra piazza Cairoli e via Maddalena, stanno subendo ritardi, penalizzando i commercianti della zona. Il consigliere Dario Carbone ha espresso preoccupazione, chiedendo urgentemente chiarimenti all'amministrazione comunale riguardo la situazione attuale dei lavori e le tempistiche previste per il completamento.

Procedono a rilento i lavori per la nuova isola pedonale in viale San Martino. Lo afferma in una nota il consigliere Dario Carbone sollecitando risposte da parte dell'amministrazione comunale. Il riferimento è al tratto tra piazza Cairoli e via Maddalena interessato dagli interventi di.

