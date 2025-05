I gioielli della Corona appartengono allo Stato Italiano | i Savoia si rivolgono alla Corte Europea

I gioielli della corona, attualmente di proprietà dello Stato italiano, tornano al centro dell'attenzione. I Savoia, dopo il rigetto della richiesta di restituzione da parte del Tribunale civile di Roma, si preparano a presentare ricorso. La questione, in corso da tre anni, coinvolge beni storici depositati nella Banca d’Italia da Umberto II.

I Savoia sono pronti a fare ricorso dopo che il Tribunale civile di Roma ha rigettato la richiesta presentata tre anni fa di veder restituiti i gioielli e beni personali che erano stati depositati nella Banca d'Italia da Umberto II. Lo ha reso noto il loto avvocato Sergio Orlandi, specificando che gli eredi del re si rivolgeranno alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. I giudici hanno stabilito che quei gioielli non sono beni personali, per cui non dovranno essere restituiti. Gli eredi dei Savoia si rivolgeranno alla Cedu non soltanto per il ricorso perso, ma anche per la restituzione " da parte dello Stato italiano, del valore di tutti gli immobili appartenuti alla famiglia" reale.

