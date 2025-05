I gioielli dei Savoia sono dello Stato e valgono 300 milioni di euro

I gioielli dei Savoia, un tesoro dal valore di 300 milioni di euro, rimarranno sotto il controllo dello Stato. Il Tribunale civile di Roma ha respinto la richiesta degli ex Reali di riconoscere la loro proprietà sui preziosi, che continueranno a essere custoditi presso la Banca d’Italia.

Gli ex Reali hanno perso la causa e il tesoro rimaner nelle casse di Bankitalia Indietro Savoia. Il Tribunale civile di Roma ha respinto la richiesta avanzata dai discendenti di Casa Savoia per ottenere il riconoscimento della proprietĂ dei gioielli custoditi presso la Banca d'Italia.

