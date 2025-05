I gioielli dei Savoia rimangono allo Stato italiano | valgono 300 milioni di euro

I gioielli dei Savoia, un magnifico tesoro composto da sei mila diamanti e tremila perle, continua a brillare sotto la custodia dello Stato Italiano. Valutati circa 300 milioni di euro, questi straordinari ornamenti resteranno a disposizione del patrimonio nazionale, dopo che il tribunale civile di Roma ha respinto la richiesta di restituzione.

