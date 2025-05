Milano – “Star t, acceleration, finish” si legge sulla maglietta di Carlo Acutis: aveva 9 anni nella prima foto che accoglie mamma Antonia Salzano e papà Andrea nell’auditorium del Leone XIII. Qui il loro primogenito ha frequentato tutto il primo anno e le prime settimane di seconda del liceo classico, fino alla diagnosi di leucemia fulminante. “In tutta la sua vita è stato sempre così: ha bruciato le tappe – guarda quell’immagine con gli occhi lucidi la mamma –. Sempre un andare avanti il tempo e anche nella fede, perché altrimenti non avrebbe potuto fare tutto quello che ha fatto. In fondo 15 anni sono pochi. Però si vede che il Signore aveva questa fretta”. Ci sono 600 persone ad ascoltare i genitori, che tracciano insieme al direttore Vincenzo Sibillo, a padre Vitangelo Denora e al vescovo Francesco Beneduce il ritratto di quel figlio, in cammino verso la santità. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I genitori di Carlo Acutis al Leone XIII: “Non era bigotto, né aveva paura: speriamo lo facciano santo il 3 agosto”