I Fantastici Quattro: Gli Inizi, i Funko POP rivelano il primo sguardo a Franklyn Richards Funko ha presentato ufficialmente la prima ondata di Funko POP dedicati al film I Fantastici Quattro: Gli Inizi e, in linea con la tradizione dell’azienda di rivelare spoiler sui film in uscita, confermano che un certo personaggio farà il suo debutto nel MCU nel reboot. Oltre a tutti e quattro i membri della Prima Famiglia Marvel e a Silver Surfer, il POP di Sue Storm è infatti accompagnato da Franklin Richards. Questa rivelazione probabilmente non sarà una grande sorpresa, dal momento che da tempo si vocifera che il figlio di Reed e Sue apparirà nel film, e il trailer più recente ha confermato che Sue è incinta. Un precedente rumor sosteneva che Avengers: Doomsday stava selezionando attori tra i 10 e i 13 anni per interpretare Franklin, che avrà un “ruolo importante” nel film. 🔗Leggi su Cinefilos.it