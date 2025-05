I Fantastici 4 | Gli Inizi una nuova immagine anticipa la missione spaziale dei protagonisti

I Fantastici 4 stanno per tornare con una nuova avventura che cambierà le loro vite per sempre. Recenti immagini rivelano la Prima Famiglia Marvel pronta per la loro missione spaziale. In un momento in cui Superman attira l’attenzione, i Marvel Studios non restano a guardare, preparando il terreno per una rinascita epica dei loro iconici eroi.

Sono state pubblicate alcune nuove immagini che ritraggono la Prima Famiglia Marvel dei fumetti prima della missione spaziale che li cambierà per sempre Anche se questa settimana Superman ha dominato l'attenzione mediatica grazie all'arrivo del nuovo trailer, i Marvel Studios non sono rimasti a guardare e hanno pubblicato una nuova immagine dal loro prossimo film, I Fantastici 4: Gli Inizi. Lo scatto in questione ritrae Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm mentre si preparano a prendere il volo per il fatidico viaggio che conferirà loro poteri fantastici e li cambierà anche per sempre trasformandoli nei Fantastici 4 che tutti conosciamo. Si vede anche Reed che saluta Ben, ignaro del fatto che il suo migliore amico sarà trasformato per sempre in . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Fantastici 4: Gli Inizi, una nuova immagine anticipa la missione spaziale dei protagonisti

I Fantastici 4: Gli Inizi, una nuova immagine anticipa la missione spaziale dei protagonisti

I Fantastici 4: Gli inizi, il nuovo film Marvel svela dettagli sul viaggio che cambia tutto

I Fantastici 4: Gli Inizi, svelato il trailer con Pedro Pascal e Vanessa Kirby

