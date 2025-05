I Fantastici 4 | Gli Inizi i Funko Pop! del film confermano l' apparizione del figlio di Sue e Reed

I Fantastici 4: Gli Inizi promette emozioni e sorprese, e le recenti immagini dei Funko Pop! lo confermano. Tra le novità, spicca la presenza di Franklin, il figlio di Sue e Reed, che arricchirà la trama del film. Scopriamo insieme come questi iconici personaggi si tradurranno sul grande schermo.

Le immagini dei Funko Pop! realizzati per il film I Fantastici 4: Gli inizi confermano la presenza nella storia di Franklin. I Fantastici 4: Gli Inizi porter√† sul grande schermo anche il figlio di Sue e Reed e a confermarlo sono anche i Funko Pop! ispirati al film della Marvel. Nelle immagini apparse online si mostra infatti il piccolo Franklin Richards insieme alla madre Sue. La presenza di Franklin Nel trailer di I Fantastici 4: Gli Inizi si vede il personaggio interpretato da Vanessa Kirby, Sue, mentre √® incinta. Nel film apparir√† quindi Franklin Richards e le immagini dei Funko Pop! lo ritraggono ancora neonato e mentre indossa una tutina bianca e blu accanto a sua madre in versione Donna Invisibile. . 🔗Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - I Fantastici 4: Gli Inizi, i Funko Pop! del film confermano l'apparizione del figlio di Sue e Reed

I Fantastici 4: Gli Inizi, i Funko Pop! del film confermano l'apparizione del figlio di Sue e Reed

