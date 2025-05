I falchi repubblicani in commissione bilancio della Camera Usa bocciano la legge con i tagli di tasse voluti da Trump

I falchi repubblicani della commissione Bilancio della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti hanno bocciato la proposta di legge contenente i tagli fiscali voluti da Donald Trump. Con 21 voti contrari contro 16 favorevoli, il pacchetto fiscale, che riflette le priorità dell'agenda repubblicana, è stato affossato, generando tensioni all'interno del partito.

I falchi repubblicani della commissione Bilancio della Camera hanno affossato con 21 voti contrari e 16 a favore il pacchetto fiscale e di spesa proposto dalla leadership del Partito repubblicano, che contiene le prioritĂ dell'agenda legislativa di Donald Trump. Ovvero il rifinanziamento dei tagli fiscali da lui varati nel 2017 al prezzo di sforbiciate ai programmi di welfare e di assistenza alimentare che, secondo i repubblicani, dovrebbero permettere di risparmiare almeno 1.500 miliardi di dollari nel corso di un decennio. Tra gli interventi c'è una riforma di Medicaid che si prevede comporterĂ la perdita della copertura sanitaria per milioni di persone e l'abrogazione dei crediti d'imposta per l' energia verde approvati dai democratici nel 2022. I falchi non sono soddisfatti dall'ammontare dei tagli.

