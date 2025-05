I due volti di Sinner: la semplicità e la costante ricerca della perfezione Dopo più di cento giorni dalla sua squalifica da parte della Wada per l’assunzione infinitesimale di una pomata dovuta ad incuria del fisioterapista, è tornato a calcare i campi rossi di polvere di mattone Jannik Sinner, forse oggi l’atleta più iconico del panorama tennistico globale. Il tennista di San Candido è dappertutto: dai colossi digitali alla pasta, appone il suo sigillo incrociato su tutto il mondo della pubblicità. Sui social e su Instagram pullulano chat di fans ed anche il mondo del cattivo giornalismo insieme al mondo dei fake non rinuncia al suo onoma che è una delle tante porte aperte del mondo del marketing digitale. Il peccatore più limpido che si sia mai visto ha anche incontrato il neo Papa Leone XIV e l’evento organizzato dal rampante Binaghi della Federtennis è apparso come qualcosa di naturale: in fondo si sono incontrati il Papa laico dello sport con un’immagine universale ed il Sommo Pontefice, capo della Chiesa cattolica, che si assume universale già dalla sua etimologia. 🔗Leggi su Ilnapolista.it

