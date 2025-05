Rezwana è una macchia nera e minuta nel mezzo di un terreno incolto dall’erba alta e secca. Il sole che le picchia dritto sulla testa cancella la sua ombra. Vista da lontano sembra immobile. «Voglio rimanere da sola, per favore. Sola. Soltanto per un po’». La lasciamo sola, rimaniamo a guardarla dall’invalicabile distanza di una manciata di metri. Lei, lì seduta. Lei che curva la schiena, diventa una macchiolina nera e si acchiocciola fino a ricoprire con il corpo un’altra minuscola macchia, bianca. Una lapide. Un rettangolo di marmo piantato in terra, con parole e numeri scolpiti. «´??????????????», donna ignota. Un paio di metri più in là, un’altra lapide: «´??????????????», bambina ignota. Sulla spianata, circondata da olivi secolari, con i loro rami ritorti simili a braccia dolenti che si elevano al cielo, ci sono decine di lapidi uguali a queste due. 🔗Leggi su Linkiesta.it

I corpi che l'Europa lascia indietro e le memorie che non vuole più ascoltare