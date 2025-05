I colpi di Musetti non scalfiscono il muro spagnolo Alcaraz vince 6-3 7-6 | per la prima volta è in finale a Roma

È Carlos Alcaraz il primo finalista degli Internazionali d’Italia. Lo spagnolo supera Lorenzo Musetti in due set – 6-3, 7-6(4) – e raggiunge così la sua prima finale a Roma, la terza consecutiva dopo Montecarlo e Barcellona. Pochi i rimpianti per l’italiano, che oggi non trova il feeling giusto con la pallina e cede allo strapotere dell’avversario nonostante una settimana brillante, che gli ha permesso di giocare la sua prima semifinale al Foro Italico e di firmare un nuovo best ranking, l’ottava posizione valida già a partire dal Roland Garros. Alcaraz invece si riprende il secondo posto della classifica ATP e approda in finale – che si giocherà domenica 18 maggio – dove attende il vincente della seconda semifinale, in programma non prima delle 20:30 di stasera, tra Jannik Sinner e lo statunitense Tommy Paul. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

