I colloqui tra Russia e Ucraina a Istanbul iniziano senza leader | Trump gela le attese di pace

I colloqui tra Russia e Ucraina a Istanbul muovono i primi passi questa mattina, privi della presenza di leader di alto profilo. Con l'incontro fissato per le 11:30 italiane al Palazzo Dolmabahçe, torna la speranza di dialogo, ma le dichiarazioni di Trump gelano le attese di pace in un contesto già segnato da tentativi di mediazione falliti.

Iniziano questa mattina a Istanbul i primi colloqui diretti tra Russia e Ucraina dal marzo 2022. L’incontro, previsto 11.30 italiane, si tiene al Palazzo Dolmabahçe, già teatro di tentativi falliti di mediazione nei primi mesi dell’invasione russa. E anche questo nuovo round diplomatico inizia su premesse molto fragili. Dopo il botta e risposta con Mosca tra insulti e minacce e il rifiuto di Putin di un faccia a faccia con Zelensky, anche il presidente ucraino ha spiegato che non prenderà parte direttamente agli incontri con i rappresentanti russi. Putin ha scelto di inviare Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura e già protagonista dei falliti negoziati del 2022. Mentre non sono presenti figure di peso come il ministro degli Esteri Sergei Lavrov o il consigliere diplomatico Yuri Ushakov. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - I colloqui tra Russia e Ucraina a Istanbul iniziano senza leader: Trump gela le attese di pace

Su questo argomento da altre fonti

A Istanbul i colloqui Russia-Ucraina. Il cardinale Parolin: 'Situazione drammatica, siamo di nuovo all'inizio' - LIVEBLOG

Da ansa.it: In Turchia incontri in diversi formati. Arrivato il segretario di Stato americano Rubio. Starmer: 'Putin deve pagare per il suo rifiuto della pace' (ANSA) ...

Guerra Ucraina-Russia: i colloqui trilaterali con la Turchia cominceranno a Istanbul alle 11:30 italiane

Scrive tpi.it: A oltre tre anni dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e a più di due mesi dai primi negoziati indiretti mediati dagli Stati Uniti in Arabia Saudita, Mosca e Kiev tornano oggi ...

Ucraina-Russia, colloqui oggi a Istanbul senza Zelensky e Putin

Secondo msn.com: Prendono il via oggi alle 10 ora locale – le 9 in Italia – i colloqui di pace a Istanbul in Turchia tra Russia e Ucraina. Lo ha annunciato il capo della delegazione di Mosca, Vladimir Medinsky, second ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ucraina-Russia - tregua possibile prima di attacco a Kursk: colloqui saltati

Vladimir Putin, da Mosca, ha sempre considerato territorio russo le 4 regioni annesse dall'inizio del conflitto.