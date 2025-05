I colloqui in Turchia senza Putin e Zelensky

Oggi iniziano in Turchia i negoziati per la fine della guerra in Ucraina, ma senza la presenza di Putin e Zelensky. La delegazione ucraina, guidata dal ministro della Difesa Rustem Umerov, cerca di trovare soluzioni diplomatiche cruciali, mentre la comunità internazionale osserva attentamente gli sviluppi di questa delicata situazione.

Cominciano oggi i negoziati in Turchia per trattare la fine della guerra in Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che non sar√† a Istanbul e che la delegazione di Kyjiv sar√† guidata dal ministro della Difesa Rustem Umerov. La decisione √® stata presa dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha comunicato la sua assenza, inviando funzionari di secondo livello. E cos√¨ anche il presidente americano Donald Trump si √® sfilato. Per il presidente ucraino, √® una conferma di come la Russia non voglia negoziare seriamente la pace. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha confermato che le aspettative sono basse e che sar√† possibile raggiungere progressi reali verso la pace solo se Trump e Putin si incontreranno. Zelensky, insieme a Stati Uniti ed Europa, aveva proposto una tregua di trenta giorni in Ucraina a partire da luned√¨ 12 maggio come condizione dei negoziati con Mosca. 🔗Leggi su Linkiesta.it ¬© Linkiesta.it - I colloqui in Turchia senza Putin e Zelensky

