Sul red carpet di Eddington, a Cannes 2025, la star indiscussa (almeno sul fronte beauty) è stata Angelina Jolie. L’attrice, 50 anni il prossimo 4 giugno, ha catalizzato l’attenzione grazie al suo irresistibile hair look biondo, a cui si è affezionata al punto da renderlo sempre più sofisticato. Angelina Jolie e il biondo almond milk. Il debutto era stato lo corso settembre, alla Mostra del Cinema di Venezia, dove per la prima volta aveva sfilato nei panni di una bionda. Non certo una novità assoluta per l’attrice, che a differenza del passato questa volta sembra aver deciso per una svolta duratura. Angelina Jolie a Cannes 2025 sul red carpet Eddington (Photo by Tristan FewingsGetty Images). Oggi Angelina Jolie sfoggia un bel biondo mandorla  molto simile all’ almond milk di Lindsay Lohan, decisamente più chiaro rispetto alla tonalità miele delle sue prime settimane da bionda. 🔗Leggi su Amica.it

© Amica.it - I capelli biondo mandorla (e un po’ bianchi) di Angelina Jolie a Cannes