I 4 consigli dell’esperta per crescere figli sereni e realizzati | “Gli anni sono brevi godeteveli”

Scopri i preziosi consigli di Gretchen Rubin, scrittrice e madre, per educare figli sereni e realizzati. In un mondo frenetico, il suo messaggio è chiaro: i momenti trascorsi insieme sono un tesoro. Ecco quattro suggerimenti pratici per migliorare le relazioni familiari e favorire la felicità dei nostri bambini, partendo dal cambiamento in noi genitori.

Riflettendo sul suo percorso di madre, la scrittrice Gretchen Rubin, ha recentemente condiviso alcuni consigli che, secondo la sua esperienza, possono contribuire a crescere figli più felici e pronti ad affrontare il mondo: "Quando cambiamo noi genitori, cambiano anche le nostre relazioni".

I 4 consigli dell’esperta per crescere figli sereni e realizzati: “Gli anni sono brevi, godeteveli”

