Durante i controlli di routine all'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino, gli agenti hanno fatto un'incredibile scoperta: quasi 200mila euro sequestrati, occultati in confezioni di patatine e contenitori d'olio. I contanti erano nascosti nel bagaglio di un passeggero diretto in Cina. Che cosa è successo? La scoperta è avvenuta...

Riporta msn.com: Li hanno scoperti gli uomini della Dogana e la Gdf. Erano di un passeggero in partenza per la Cina L'articolo I 200 mila euro trovati nelle buste delle patatine a Fiumicino proviene da Open.

Truffa bonus edilizi, sequestrati 200 mila euro

Segnala rainews.it: Sequestrati 200mila euro a due fratelli, indagati per aver generato e commercializzato crediti d’imposta relativi ai cosiddetti bonus edilizi per lavori di ristrutturazione mai eseguiti su un immobile ...

