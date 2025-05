i 12 migliori smartphone samsung del 2025 a partire dal sottilissimo galaxy s25 edge che è appena uscito

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. L’arrivo del nuovo Galaxy S25 Edge ha arricchito come non mai i migliori smartphone Samsung. Il lancio del telefono più sottile al mondo è destinato a cambiare la storia dei migliori smartphone top di gamma nel corso del 2025 in attesa che l' iPhone 17 Air - che dovrebbe arrivare a settembre - apra un nuovo fronte fin qui inesplorato. Samsung, in realtà, dà alternative buone per tutti i gusti: sia che tu voglia risparmiare e spendere meno di 200 euro o puntare ai migliori smartphone pieghevoli del momento. D’altronde, l’azienda di Seul è una delle più longeve nel panorama della telefonia mobile ed è considerata il principale avversario dei migliori iPhone di Apple e degli smartphone Xiaomi per la conquista del titolo di costruttore numero uno al mondo. 🔗Leggi su Gqitalia.it

