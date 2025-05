Hunger Games | Ralph Fiennes sarà Snow in L' alba sulla mietitura

Ralph Fiennes si unisce al cast del prequel di Hunger Games, "L'alba sulla mietitura", interpretando il temuto President Snow. I produttori hanno annunciato con entusiasmo questa nuova aggiunta, promettendo una trama avvincente e ricca di suspense, che esplorerà le origini di uno dei personaggi più iconici della saga.

I produttori del film di Hunger Games tratto dal romanzo L'alba sulla mietitura hanno annunciato l'arrivo di Ralph Fiennes tra gli interpreti. Il cast del film prequel di Hunger Games tratto dal romanzo L'alba sulla mietitura si è arricchito con l'arrivo di Ralph Fiennes. L'attore, recentemente nominato agli Oscar per Conclave, avrà il ruolo del Presidente Snow. La new entry nel cast Il ruolo di Snow era stato interpretato da Donald Sutherland nella trilogia cinematografica con star Jennifer Lawrence. Nel prequel Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente era stato invece Tom Blyth a portare in vita il personaggio, raccontando la storia delle origini del futuro dittatore. La produttrice Nina Jacobson ha dichiarato: "Volevamo onorare Donald Sutherland avendo uno dei . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Hunger Games: Ralph Fiennes sarà Snow in L'alba sulla mietitura

