Huijsen Real Madrid | retroscena sull’operazione dell’ex Juventus Lui ha avuto un ruolo fondamentale nella buona riuscita dell’accordo

Dean Huijsen, ex difensore della Juventus, è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Real Madrid. Recenti retroscena svelano il ruolo cruciale di Huijsen nel buon esito dell'operazione. Oggi ha infatti sostenuto le visite mediche a Londra, segnando un passo importante verso questa nuova avventura calcistica. Un passaggio che promette di accendere l'entusiasmo dei tifosi.

Huijsen Real Madrid: emerge retroscena nell'affare per l'ex Juventus. Lui ha avuto un ruolo fondamentale nella buona riuscita dell'operazione. Dean Huijsen diventerà presto un nuovo giocatore del Real Madrid. Visite mediche svolte oggi a Londra dal difensore classe 2005, che firmerà presto fino al 2030 con le Merengues e si unirà già prima del Mondiale per Club al club spagnolo. Alla Juventus una percentuale del 15% sulla rivendita. Come riferito da Fabrizio Romano, ad avere un ruolo fondamentale per la riuscita dell'operazione e anticipare i club di Premier League è stato Xabi Alonso, neo tecnico dei blancos. Lui, infatti, vede Dean come il difensore centrale perfetto per il presente e il futuro del Real Madrid.

