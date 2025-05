Huijsen Real Madrid l’ex Juve si avvicina sempre di più ai blancos | superata anche questa fase di trattativa! Ultimissimi aggiornamenti

Dean Huijsen, ex difensore della Juventus, si avvicina sempre di più al Real Madrid. Le ultime trattative sono andate a buon fine e il giocatore è vicino a diventare un nuovo membro della squadra blancos. Segui tutte le novità su questo trasferimento che sta prendendo forma!

Dean Huijsen è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Real Madrid. Il difensore olandese naturalizzato spagnolo ha svolto le visite mediche tenutesi a Londra. Secondo quanto appreso da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, queste sono state superate. Adesso scatta il via libera sulla firma sul contratto di cinque anni concordato con l'ex difensore della Juve, che guadagnerà una bella cifra da questo primo grande colpo anticipato del prossimo calciomercato estivo.

Fumata Blancos, Huijsen è pronto a diventare un nuovo giocatore del Real Madrid. Il difensore ex Juve, dopo l'ottima stagione con il Bournemouth andrà a rinforzare la difesa degli spagnoli, rinfrescan ...

Huijsen al Real Madrid per 50 milioni è uno dei disastri di Giuntoli (svenduto al Bournemouth per 18)

È il primo colpo della gestione Xabi Alonso. Diario As paragona il colpo a quello di Bellingham. Alla Juventus si mangiano le mani ...

