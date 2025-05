Huijsen Real Madrid | è fatta! Visite mediche e firma tutti i dettagli dell’affare per l’ex Juve! Quanto incassano i bianconeri le cifre

Dean Huijsen passa ufficialmente al Real Madrid dopo aver completato le visite mediche e firmato il contratto. L'ex difensore della Juventus, come riportato da Fabrizio Romano, segna un'importante operazione di mercato. Scopriamo insieme quanto incasseranno i bianconeri da questo trasferimento e i dettagli dell'affare.

Huijsen Real Madrid: è fatta! Visite mediche e firma, i dettagli dell’operazione per l’ex Juve! Quanto incassano i bianconeri, le cifre. Come riportato da Fabrizio Romano, è fatta per il trasferimento di Dean Huijsen al Real Madrid. Il difensore olandese si sta sottoponendo ora a Londra alla maggior parte delle visite mediche, per poi firmare il contratto che gli permetterà di prendere parte al Mondiale per Club. Il classe 2005 firmerà fino al 2030, con le Merengues che pagheranno 50 milioni di euro di clausola al Bournemouth. La Juve riceverà il 15% dalla vendita del giocatore. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Huijsen Real Madrid: è fatta! Visite mediche e firma, tutti i dettagli dell’affare per l’ex Juve! Quanto incassano i bianconeri, le cifre

