Huijsen Real Madrid affare ai dettagli | i Blancos hanno già chiuso per l’ex Juve! Pronte le visite mediche Tutte le cifre dell’operazione

Il Real Madrid è a un passo dal completare l'affare per Dean Huijsen, ex giocatore della Juventus. Pronte le visite mediche, tutti i dettagli della trattativa sono in fase di definizione. Secondo Matteo Moretto di Relevo, i Blancos si stanno muovendo rapidamente per chiudere l'operazione. Scopriamo le cifre e i particolari dell'accordo.

Huijsen Real Madrid, pronte le visite mediche. I dettagli dell’affare dei Blancos per l’ex Juventus. Come confermato da Matteo Moretto di Relevo, il Real Madrid starebbe lavorando in questo momento per concludere definitivamente l’affare per Dean Huijsen. Sono già state programmate le visite mediche: l’ex Juventus si trasferirà in Spagna dopo il pagamento della clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Ai bianconeri andranno circa 4 milioni di euro, frutto del 10% sulla plusvalenza del Bournemouth. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Huijsen Real Madrid, affare ai dettagli: i Blancos hanno già chiuso per l’ex Juve! Pronte le visite mediche. Tutte le cifre dell’operazione

