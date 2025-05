Huijsen e le scelte sbagliate della Juve | i bianconeri non ci hanno creduto ora andrà al Real Madrid

In estate la sua cessione aveva un po’ fatto stranire: Dean Huijsen, il giovane forte che stava emergendo, veniva ceduto dalla Juventus (che voleva rifondare basandosi proprio su un progetto. giovane) per 15 milioni di euro al Bournemouth. Strano, un paradosso ( lo si era pensato anche per la cessione di Soulé alla Roma ) che non tornava. Soprattutto perché il difensore che di anni ne ha solo 20 ma di cui si parla parecchio, a più riprese aveva detto di volere restare alla Juventus. Ma è andata così: la Juve ha incassato e ha preso altre strade. Solo che quella per Huijsen è diventata un’autostrada che dall’Italia è passata all’ Inghilterra, per spostarsi dopo nemmeno un anno in Spagna. E non in un posto qualsiasi: per il giocatore si aprono le porte del Real Madrid. Rimpianti bianconeri? Meglio definire il tutto come scelta, strategia di calciomercato. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

