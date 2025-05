Huawei Watch5 | arriva lo smartwatch che integra un sensore touch per rilevazioni più precise di ECG ed SpO2

Tra i protagonisti dell’evento tenuto da Huawei a Berlino negli scorsi giorni certamente trova posto il nuovo Watch5, uno smartwatch con cui l’azienda cinese porta sul mercato interessanti novità sul versante del monitoraggio della salute, con un occhio attento al contempo sul design e sui materiali. La nuova generazione di Huawei Watch arriva in due dimensioni, 42mm e 46mm, pensate per soddisfare sia il pubblico femminile che quello maschile, con un design ispirato alla linea Kármán (il confine tra atmosfera e spazio esterno) che vede adottato a copertura del display un vetro zaffiro sferico – che aumenta notevolmente la resistenza a graffi e rotture -. Per realizzare la cassa per i nuovi Watch5 Huawei ha optato per l’utilizzo di materiali di alta qualità vedendo tra le opzioni, oltre all’acciaio inox 316L disponibile in entrambi le dimensioni, il titanio di grado aerospaziale per la versione da 46mm e l’ acciao inossidabile 904L, utilizzato tradizionalmente negli orologi di lusso, per quella da 42mm. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

