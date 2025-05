Horizon Lake Garda Music Festival

Horizon Lake Garda Music Festival: un evento imperdibile che si svolgerà il 16 e 17 maggio 2025 nella splendida spiaggia Alle Foci del Sarca a Torbole. Questo festival di musica elettronica promette di trasformare il cuore dell’Alto Garda in una vibrante arena globale, celebrando l’energia e l’innovazione dei migliori artisti del panorama musicale contemporaneo.

Horizon Lake Garda Music Festival: un palcoscenico globale nel cuore dell'Alto Garda. Il 16 e 17 maggio 2025, la spiaggia Alle Foci del Sarca a Torbole sul Garda si trasformerà in un'arena mondiale dedicata alla musica elettronica. Horizon nasce per portare l'energia e l'innovazione dei grandi.

