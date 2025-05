Siamo giunti all’ultimo atto della Bundesliga 20242025. La 34ª e ultima giornata del massimo campionato tedesco di giocherà interamente domani, 17 maggio, in contemporanea alle 15:30. Alla PreZero Arena andrà in scena il match tra Hoffenheim e Bayern Monaco. Gli ospiti partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.48, mentre il pareggio e il successo dei padroni di casa sono dati rispettivamente a 5.10 e 4.85. Come arrivano al match Hoffenheim e Bayern Monaco. L’Hoffenheim di fatto è salvo, ma ha bisogno di un punto per la matematica. Infatti, la squadra di Ilzer si trova in quartultima posizione in classifica con tre lunghezze di distanza sull’Heidenheim, ma con differenza reti nettamente favorevole (-18 contro -24). Dunque, potrebbe perdere anche con un minimo di scarto per non rischiare brutte sorprese, ma un pareggio toglierebbe anche questo rischio e permetterebbe di archiviare la stagione. 🔗Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Hoffenheim-Bayern Monaco, il pronostico di Bundesliga: doppia combo da sogno