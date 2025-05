Ho visto Stefania Cappa Garlasco il testimone parla della cugina di Chiara Poggi

Dopo diciotto anni di indagini, depistaggi e sentenze, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi potrebbe essere arrivato a un nuovo, potenzialmente decisivo capitolo. In una roggia nei pressi dell’antica casa di corte della famiglia Cappa, a Garlasco, i carabinieri del reparto Omicidi e i Vigili del fuoco del Nucleo speleo-fluviale hanno infatti recuperato alcuni reperti, tra cui un martello avvolto in stracci, scoperti grazie all’impiego congiunto di idrovore e metal detector. >> Stefania massacrata a coltellate in casa, svolta nelle indagini: la scoperta choc Il materiale, di natura ferrosa e in evidente stato di deterioramento, è stato rinvenuto in un tratto d’acqua lungo appena una trentina di metri. Un segmento ben preciso, situato alle spalle della corte che da generazioni appartiene alla famiglia Cappa. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it