Ho filmato il mio compagno mentre mi fissava sulle scale mobili Non pensavo sarebbe finita così | il video è virale su TikTok

Madi Swan ha raccontato a Storyful di trovarsi a Tokyo nel 2022, insieme al compagno Jarrah, durante una visita in un negozio Uniqlo. Stavano salendo su una scala mobile quando, per gioco o forse per amore, Madi ha deciso di riprendere Jarrah che la fissava intensamente. "Jarrah mi ha guardato così sulla scala mobile per tutta la discesa, ed è per questo che ho iniziato a filmare, ma né lui né io ci aspettavamo che sarebbe caduto", ha spiegato Swan. Il video mostra Jarrah perdere l'equilibrio e cadere in maniera piuttosto spettacolare. Una scena assurda, che non ha avuto conseguenze gravi. "Dopo la caduta lui è rimasto imperturbabile. Io, invece, sono scoppiata a ridere ", ha raccontato Madi. Il filmato, diffuso su vari social, è diventato virale. Su TikTok ha raggiunto e superato le 2 milioni di visualizzazioni.

