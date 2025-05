Heroes Festival 2025

Il Heroes Festival 2025 fa tappa a Largo Venue, Roma, giovedì 22 maggio, proponendo un finale imperdibile. I C’mon Tigre infonderanno vita alla serata con il loro groove ipnotico, unendo sonorità mediterranee e influenze globali in un viaggio musicale che trascende confini e generi. Preparatevi a un'esperienza sonora unica e coinvolgente!

Heroes Festival arriverà a Largo Venue a Roma giovedì 22 maggio per l'ultimo appuntamento della rassegna. Protagonisti saranno i C'mon Tigre con il loro groove ipnotico che travalica i confini geografici e stilistici. La musica del collettivo è un viaggio tra suggestioni mediterranee e.

