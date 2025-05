Helena Prestes in continua evoluzione | nuovi progetti ed una sorpresa ai fan

Helena Prestes verso nuovi progetti ed inedite sorprese per i fan: ecco il nuovo appuntamento per incontrare i suoi followers. Helena Prestes in questo venerdì 16 maggio sarà protagonista di un evento esclusivo a Bari, dove presenterà i suoi nuovi progetti che promettono di stupire i suoi numerosi fan. Dopo un periodo di riflessione e di relax insieme al suo Javier, Helena è tornata operativa, pronta a condividere con il pubblico i suoi nuovi progetti. Leggi anche L’Isola dei Famosi, doppio ritiro: il comunicato ufficiale In giro per l’Italia tra progetti, abbracci ed incontri con i fan. L’appuntamento di oggi a Bari rappresenta un’opportunità unica per incontrare Helena Prestes e scoprire in anteprima i suoi nuovi progetti. Sebbene i dettagli specifici dell’evento non siano stati divulgati, l’entusiasmo è palpabile tra i suoi follower. 🔗Leggi su 361magazine.com

