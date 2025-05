Hamas strizza l’occhio a Trump | l’opportunismo del presidente può essere l’ancora di salvezza

In un contesto di crescente instabilità e violenza, il gruppo Hamas sembra cercare una connessione con Donald Trump, sottolineando un opportunismo politico che potrebbe rivelarsi cruciale. Dopo oltre 52.000 morti, la minaccia di una nuova offensiva militare in Gaza si concretizza, ponendo domande sulle implicazioni geopolitiche e sulle possibili strade verso una risoluzione.

di Claudia De Martino Dopo oltre 52.000 morti e la minaccia di una nuova massiccia operazione militare in avvio la prossima settimana – i “Carri di Gideon”, della durata pianificata di un anno per rioccupare integralmente la Striscia di Gaza attraverso il dispiegamento di migliaia di riservisti – e i continui bombardamenti aerei, tra cui l’attacco mirato a Mohammed Sinwar di mercoledì notte, può apparire abbastanza difficile comprendere perché Hamas abbia deciso di rilasciare un ostaggio israelo-americano proprio adesso. Il gesto è stato interpretato dalla maggioranza dei media occidentali come un atto di buona volontà e apertura negoziale nei confronti degli Stati Uniti, che ormai, attraverso i loro vari inviati nella regione – Steve Witkoff, l’inviato speciale per il Medio Oriente e Adam Bohler, il mediatore speciale per gli ostaggi – negoziano direttamente con Hamas e altri gruppi appartenenti all’ “Asse della Resistenza”, precedentemente boicottati in quanto terroristi. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Hamas strizza l’occhio a Trump: l’opportunismo del presidente può essere l’ancora di salvezza

Il bilancio delle vittime del bombarda mento israeliano della Striscia di Gaza è salito a 115, di cui 27 minori e 11 donne, secondo il bilancio del ministero della Salute, citato dal quotidiano israeliano Haaretz.