Hamas è contro i gay Ma il pride bolognese sfila coi pro-Pal

Hamas, noto per la sua posizione avversa verso i diritti LGBTQ+, è al centro di un acceso dibattito mentre il Pride di Bologna sfila con i propal. Questo contrasto solleva interrogativi sulla consapevolezza delle organizzazioni come “Rivolta Pride”, che potrebbero informarsi facilmente sui diritti della comunità LGBTIQ+ nel mondo, come indicato dalle classifiche di Gay.it.

E dire che ai militanti di “ Rivolta Pride ” sarebbe bastata una ricerca facile facile sul web. Sul portale gay.it, ad esempio, è riportata la classifica in base all’Equal dex, ovvero il rispetto dei diritti della comunità Lgbtiq nei vari Paesi del mondo. Ebbene, la “Palestina” nel suo complesso (Cisgiordania e Striscia di Gaza) occupa il 190esimo posto su 197. Nelle porzione di territorio sotto il controllo di Hamas fino alle stragi del 7 ottobre 2023, ricorda gay.it, «sono stati segnalati casi di persecuzioni, violenze e persino omicidi di persone sospettate di essere omosessuali eo persone con identità di genere non conforme». Hamas, del resto, «ha imposto una rigorosa applicazione della legge islamica, che condanna l’omosessualità, rendendo estremamente pericolosa la vita per le persone Lgbtiq». 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Hamas è contro i gay. Ma il pride bolognese sfila coi pro-Pal

