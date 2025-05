Hai una sigaretta? poi colpisce anziano con una mazza di ferro

In un inquietante episodio avvenuto in piazza Indipendenza, un anziano è stato aggredito da un ragazzo di 28 anni originario della Somalia. La violenza è scaturita dopo una semplice richiesta di una sigaretta, culminando in un colpo inferto con una mazza di ferro. L'aggressore è stato successivamente arrestato, ma l'episodio ha scosso la comunità.

Quando lo ha visto avvicinarsi tutto pensava, fuorché di essere colpito con una mazza di ferro. Vittima un anziano, aggredito in piazza Indipendenza e che aveva risposto in maniera negativa alla domanda "hai una sigaretta?". Un ragazzo di 28 anni, originario della Somalia, è stato poi arrestato. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - "Hai una sigaretta?" poi colpisce anziano con una mazza di ferro

