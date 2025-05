Ignorare una multa ricevuta all’estero può comportare conseguenze, specie se l’infrazione è avvenuta nell’Unione Europea, dove esistono meccanismi di cooperazione tra Stati membri per l’esecuzione delle sanzioni pecuniarie e lo scambio di informazioni. Tale sistema è noto come “Cross Border Enforcement” e consente alle autorità di uno Stato membro di notificare e far eseguire una multa in un altro Stato membro, garantendo così l’effettività delle sanzioni anche oltre i confini nazionali. La Direttiva 201182UE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 372016, ha introdotto il principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie tra Stati membri dell’UE. Ciò significa che: “ se un cittadino italiano riceve una multa da un altro Stato membro, le autorità italiane possono procedere all’esecuzione e riscossione della sanzione, a condizione che la notifica sia avvenuta correttamente e che la sanzione sia definitiva. 🔗Leggi su Quifinanza.it

Hai preso una multa all'estero, devi pagarla o puoi ignorarla?