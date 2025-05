Prato, 16 maggio 2025 – Cinque mesi di attesa per un esame a cui, secondo la prescrizione del medico, avrebbe dovuto sottoporsi nell’arco delle settantadue ore immediatamente successive alla diagnosi. E’ l’episodio che riguarda il presidio sanitario “Misericordia e Dolce” reso noto da O.R., cittadino di 89 anni e paziente oncologico, risalente a pochi giorni fa. Tutto è iniziato quando l’uomo si è sottoposto ad una visita specialistica. “Lo scorso 5 maggio mi è stato diagnosticato un carcinoma – ha spiegato il diretto interessato – e alla luce di ciò, mi è stata prescritta una biopsia della cute alla quale sottopormi entro i tre giorni successivi”. La scelta dell’89enne è caduta sulla sanità pubblica. E qui, a suo dire, sarebbe arrivata la doccia fredda: il primo appuntamento sarebbe stato disponibile non nei tre giorni successivi, come prescritto, bensì non prima di cinque mesi. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ha un carcinoma, deve fare una visita entro 3 giorni: “La prima data disponibile? Tra cinque mesi”