Ha attirato l' ex con un inganno e l' ha uccisa Il delitto di Correggio

AGI - Ha 45 anni ed è residente a Correggio Peter Pancaldi, l'uomo arrestato in relazione al reato di omicidio premeditato aggravato - in quanto "commesso su vittima che sottoponeva ad atti persecutori " - della compagna convivente, una 48enne di origini rumene, Daniela Coman. L'arresto e la confessione. L'uomo, secondo quanto riferito dai Carabinieri e dal procuratore di Reggio Emilia Gaetano Calogero Paci, stamattina in un incontro con la stampa, ha attirato la donna in casa con un sotterfugio. La relazione tra i due, infatti, era finita, ma la 48enne si era recata nell'abitazione a Prato di Correggio (Reggio Emilia) dove avevano vissuto insieme per riprendere le sue cose. Il 45enne l'ha poi richiamata per dirle che in un pc e in una macchina fotografica c'erano delle foto del figlio 11enne che la donna aveva avuto dall'ex marito ma, quando è ritornata a casa sua per recuperarle, l'ha uccisa, soffocandola.

