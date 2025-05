Gutierrez Juve l’affare si raffredda improvvisamente! Quel club rivale balza in pole | lo segue da un anno Come cambiano le cose per la corsa al laterale del Granada

Gutierrez Juve, l’esterno del Granada non è più così vicino ai bianconeri: quel club rivale lo segue da un anno!. Sembrava dover essere il primo colpo del calciomercato estivo della Juve. Tuttavia, dalla Spagna arriva la novità che rischia di stravolgere tutti i piani. Miguel Gutierrez non è più così sicuro di approdare in bianconero. A dirlo è il corrispondente Mirko Calemme. Su AS, quotidiano per cui è corrispondente, il giornalista ha rivelato che il Napoli è in pole position. Gli azzurri lo seguono da un anno e potrebbero affondare presto il colpo. Gli azzurri, però, non sono gli unici a essere interessati a di lui. Sul laterale del Granada c’è anche il Milan, che lo avrebbe individuato come sostituto di Theo Hernandez. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

