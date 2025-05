gulliver l altra strada le storie dei 300 che trovano l alternativa alle sbarre del carcere

Sono circa 300 le persone che ospita ogni anno la onlus Gulliver, tra detenuti che hanno ricevuto permessi di lavoro esterno e persone che hanno richiesto misure alternative al carcere, tradotte in attività di lavoro socialmente utili. Una attività che l’ente guidato da Andrea Boccanera porta avanti da 14 anni, diventando la struttura che ne accoglie di più nella nostra provincia, punto di riferimento anche per altre città limitrofe (come Cattolica o Rimini). Quello dei permessi di lavoro esterni è un tema tornato al centro del dibattito nazionale in seguito all’omicidio commesso da Emanuele De Maria a Milano, proprio mentre in era in permesso dal carcere dove stava già scontando una pena per un altro omicidio. Una vicenda che ha portato con sé anche polemiche proprio sui permessi finalizzati al reinserimento dei detenuti, tra favorevoli e contrari e su cui, dopo tanti anni di esperienza in città, si esprime anche Andrea Boccanera. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

