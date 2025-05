Venerdì 16 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore. Sky Cinema apre la serata con A Mistake, in onda su Sky Cinema Uno HD alle 21.15. Elizabeth Banks è la protagonista di un dramma inten. 🔗Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: A Mistake, Venerdi 16 Aprile 2025