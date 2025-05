Guida TV DAZN 1 | Canale 214 Sky e Tivusat Palinsesto 16 - 22 Maggio 2025

Scopri il palinsesto di DAZN 1 e DAZN 2 per la settimana dal 16 al 22 maggio 2025, con tutte le emozioni delle partite di Serie A Enilive 2024/2025. Segui gli incontri sui canali 214 e 215 di Sky e tivĂąsat. Attiva l'opzione per gli abbonati nella sezione "Servizi aggiuntivi" di "Il mio account".

Le partite della Serie A Enilive 20242025 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 dei telecomandi di Sky e tivĂąsat. Gli abbonati a DAZN possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati Dazn conferma così la scelta di volere raggiungere tutti gli amanti d. 🔗Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky e Tivusat, Palinsesto 16 - 22 Maggio 2025

