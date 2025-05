Guida al weekend gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia nel fine settimana

Scopri gli eventi imperdibili di Ferrara e provincia per un weekend di metà maggio da vivere intensamente! Con il Mercato Europeo in arrivo, spettacoli teatrali emozionanti, concerti unici e tantissime iniziative ciclistiche, il divertimento è assicurato. Non perdere l’occasione di respirare l'atmosfera vibrante di questo fine settimana, in attesa dei playout sportivi!

È tutto meno che ordinario questo weekend di metà maggio. Il Mercato Europeo cambia data e arriva in primavera, ci sono tantissimi spettacoli teatrali e concerti in luoghi diversi dal solito, la bici torna a farla da padrone e, dal punto di vista sportivo, è palpabile la tensione con i playout. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Guida al weekend, gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia nel fine settimana

