Guida a Palia | Come sbloccare e visitare il mercato nero di Zeki

Scopri il misterioso mercato nero di Zeki in Palia! In questa guida, ti sveleremo come sbloccare l'accesso a un mondo nascosto, dove potrai esplorare il Sottosuolo e acquistare oggetti unici. Preparati a immergerti in un'affascinante avventura tra affari scorretti e sorprendenti scoperte!

In Palia, non tutto è ciò che sembra. Dietro il sorriso affabile di Zeki, il gestore del negozio generale, si cela l’anima di un affarista scaltro, pronto a introdurti in un mondo nascosto e affascinante: il Sottosuolo, un vero e proprio mercato nero segreto dove potrai acquistare oggetti esclusivi, decorazioni rare e Monete della Fortuna. Ma per accedervi, serviranno pazienza, esplorazione e un buon rapporto con il tuo enigmatico amico felino. Dove si trova l’ingresso del Sottosuolo. Per cominciare la tua avventura nel mercato nero, dovrai trovare le fogne che nascondono l’ingresso al Sottosuolo. Dirigiti a sud del Giardino del Ricordo, lungo la costa sabbiosa: qui, vicino al mare, è situata l’entrata principale delle fogne. Attenzione, però: non potrai accedervi fin da subito. Prima dovrai completare una missione speciale legata al tuo rapporto con Zeki. 🔗Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Guida a Palia: Come sbloccare e visitare il mercato nero di Zeki

Cosa riportano altre fonti

Palia: Come accedere al mercato nero di Zeki

Scrive techgaming.it: In Palia, Zeki non è solo il proprietario del negozio generale: gestisce anche un mercato nero segreto chiamato il Sottosuolo, situato nelle fogne della città. Questo luogo misterioso è ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Con la pandemia COVID-19, il mercato dei videogiochi è più redditizio del cinema e dello sport messi insieme

Non sorprende che il mercato dei videogiochi sia esploso sulla scia della pandemia, diventando persino più redditizio del cinema e dello sport messi insieme.